E-sport  – L’effrayant périple et l’exploit d’un jeune joueur ukrainien de «Fortnite»

De la terreur absolue à la joie intense, en passant par l’angoisse et l’incertitude: ces trois dernières semaines, la vie du joueur ukrainien Nikita «Stormyrite» Kulak a été bouleversée à tous les niveaux. Après avoir dû fuir Kiev en catastrophe suite à l’invasion russe, Stormyrite s’est hissé sur le podium des Fortnite Champion Series (FNCS) européennes dimanche soir, aux côtés de son coéquipier russe Kiryache. Sur Twitter, les nombreux messages et photos postés par le jeune homme de 18 ans témoignent de son effrayant périple, jusqu’à son exploit de ce week-end.

«Tout le monde panique»

Dans une seconde vidéo, Stormyrite apparaît ensuite se trouver dans un garage souterrain, avec d’autres familles. «Je n’aurais jamais cru que je vivrais ça dans ma vie, confie le joueur. Je vais dormir dans un abri ce soir avec ma famille et mes amis, et demain nous partirons en direction de la Pologne.» Le lendemain, l’Ukrainien rassure ses abonnés en donnant de ses nouvelles: «Je suis en vie, j’ai réussi à dormir malgré tout.» Il précise qu’il a été réveillé par ses proches en raison d’un risque de bombardements sur sa ville.

«C’est pour mon père»

Le 26 février, Nikita «Stormyrite» Kulak poste une photo depuis l’intérieur d’une voiture, qui se trouve au milieu d’une longue file de véhicules. «Nous avons réussi à sortir de Kiev, avec nos affaires les plus importantes. J’ai même réussi à prendre mon PC et mon moniteur. On se dirige vers la frontière, dans un endroit sûr.»

Quelques jours plus tard, il publie une image de son écran PC avec le jeu «Fortnite» et explique se trouver dans un appartement, dans la ville ukrainienne de Ternopil, située à l’ouest du pays. «Je vais rester ici quelque temps, je suis en sécurité, ne vous inquiétez pas», écrit Stormyrite. L’Ukrainien confie également que son père a choisi de retourner dans la capitale ukrainienne, pour se battre.

Finalement, ce week-end, alors que leurs deux pays respectifs sont en guerre, Stormyrite et Kiryache se connectent en ligne pour disputer la finale des Fortnite Champion Series. Douze manches et 274 points plus tard, le duo termine sur la seconde marche du podium et empoche 200’000 dollars. «Je suis tellement heureux les gars, vous ne pouvez pas imaginez ce que j’ai vécu ces derniers jours. Cette victoire, c’est pour mon père», a réagi l’Ukrainien sur Twitter.