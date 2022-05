Legacies annulée: fin de l'univers Vampire Diaries

Série : «Legacies» annulée: fin de la franchise «Vampire Diaries»

The CW a choisi de ne pas renouveler la série qui s’arrêtera après quatre saisons en juin 2022.

Il s’agit de la 8e série annulée par la chaîne en mai 2022, après «Roswell, New Mexico», «In the Dark», «Charmed», «4400», «Naomi», «Dynasty», «Batwoman» et «Legends of Tomorrow», rappelle TVLine. Il semblerait que cela soit dû à l’avenir incertain de The CW qui pourrait bientôt être vendue.