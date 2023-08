Légalisation: des élus ont reçu du cannabis, il n'a pas eu d'effet

L’Allemagne va plus vite

Le vote de la commission tombe le jour même où l’Allemagne fait un grand pas vers une libéralisation assez large du cannabis. Le Conseil des ministres du gouvernement de coalition a présenté un projet de loi qui prévoit que toute personne de plus de 18 ans puisse posséder légalement jusqu’à 25 grammes de cannabis. Le Parlement devra là aussi voter d’abord. Un argument de plus pour les JLR. «Si la Suisse et l’Allemagne légalisent le cannabis, un marché légal de taille conséquente verrait le jour au centre de l’Europe», estime la jeunesse du parti.