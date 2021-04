Drogues dures : Légaliser et contrôler: le PLR zurichois se joint aux partisans

Le parti va déposer des interventions tant en ville de Zurich qu’au niveau cantonal. Il rejoint une liste des défenseurs de la légalisation qui s’allonge.

La politique des drogues actuelle ne freine pas la consommation, ne protège pas les mineurs, coûte cher et met les consommateurs en danger: tel est le constat tiré par Marcel Müller, élu PLR au législatif de la ville de Zurich. Il plaide en faveur d’une légalisation des drogues. Et pas seulement du cannabis, mais aussi des substances dîtes dures.

Comme il l’explique à la NZZ, cette légalisation ne devrait pas se faire d’un coup, mais de façon très progressive et contrôlée. Première étape: ne plus criminaliser les «petits consommateurs». En théorie, la loi va déjà dans ce sens. Or dans les faits, il n’y a que pour le cannabis que les textes définissent ce qu’est une «petite quantité».