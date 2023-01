Vente de cannabis: Bienne est pour, Berne est contre

Pour l’Ours, «on ne devrait pas distribuer du cannabis sans but médical», car «les jeunes seraient ainsi incités à consommer». Il existerait aussi un risque d’augmentation des hospitalisations psychiatriques, en lien avec la consommation d’herbe. Mais surtout, «il existe déjà suffisamment d’études et de bases pour que l’on puisse prendre une décision sur la légalisation ou non de la distribution de cannabis». Ces propos, recueillis par le «Journal du Jura», interviennent dans la cadre de la consultation d’un projet pilote à Bienne. L’Université de Berne souhaite en effet prouver que celui qui achète son herbe en pharmacie s’en sort mieux, sanitairement et socialement parlant, que celui qui se fournit auprès d’un dealer.