Zürich : Légaliser les drogues dures, l’idée ne convainc pas

Le Canton et la ville de Zürich sont sceptiques à l’idée de légaliser les drogues dures. Le projet du PLR attendra.

Le PLR demandait une légalisation réglementée du cannabis et des drogues dures comme la cocaïne ou l’héroïne.

En avril dernier , le PLR zurichois voulait changer la politique de lutte contre la toxicomanie, en légalisant les drogues dures. Le parti a donc soumis un projet au parlement cantonal et au conseil municipal de Zürich. Mais ceux-ci sont restés sceptiques. Pour l’heure, ils ne voient pas de raison d’exempter de peine les petites quantités de drogue, relate le « Tages Anzeiger ».

«Dans la mesure du possible, nous soutenons les efforts de libéralisation ou de réglementation légale», ont indiqué les autorités zurichoises, qui restent toutefois vagues sur la suite. Un projet pilote de vente de cannabis doit néanmoins démarrer à l’automne 2022, et durer trois ans et demi.