Football

Leganes a pourtant tout tenté face au Barça

Les Blaugrana on battu Leganes (2-0) et repris cinq points d'avance sur le Real Madrid. Messi buteur.

Une pépite et un génie dans un écrin vide: avec deux buts du jeune espoir de 17 ans Ansu Fati (42e) et du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi sur penalty (66e), le Barça a réussi à oublier le pesant silence du Camp Nou et a de nouveau mis la pression sur les épaules de Zinédine Zidane et du Real en tête du classement.