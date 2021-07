PRONOSTIC AUTOMOBILE - Légende britannique contre puissance danoise

Notre pronostic de l’Euro automobile se poursuit. La deuxième demi-finale oppose l’Angleterre au Danemark et donc les constructeurs automobiles tels que McLaren, Aston Martin, Jaguar et Land Rover à la puissance scandinave et à Zenvo. Mais qui aura sa place en finale?

Angleterre

L'Angleterre n'est pas uniquement considérée comme la «patrie du football»; l'histoire de l'automobile est également étroitement liée à la nation insulaire. L'industrie automobile britannique a produit des classiques tels que la Mini Cooper ou la Jaguar E-Type, mais aussi l'Aston Martin DB5, le légendaire bolide du classique James Bond «Goldfinger». Avec une telle concentration de puissance automobile, l’équipe de football automobile anglaise parfaite est vite constituée.

Bentley Bentayga – Un géant dans les buts des Anglais

Dans les buts des Anglais, il pourrait y avoir le Bentley Bentayga ... Bentley … ou le DBX d’Aston Martin. Aston Martin

Dans les buts des Anglais, il doit évidemment y avoir une grosse pointure, un SUV. Le Bentley Bentayga serait assurément un candidat idéal. Le géant mesure 5,14 mètres de long, près de deux mètres de large et 1,74 mètre de haut. Sinon, le nouveau SUV de luxe d'Aston Martin, le DBX, pourrait également repousser le ballon des Danois. Cela ferait plaisir aux détracteurs du DBX, dont l’esthétique n’est pas forcément reconnue comme première qualité et quelques bosses de plus ou de moins ne feraient pas la différence.

Land Rover Defender – Un nom, un mot

Au poste de défenseur de l’équipe anglaise, on retrouve le Land Rover Defender. JLR

Il n’y a sans doute pas mieux que le Land Rover Defender pour assurer la défense des Anglais. Si déjà c’est écrit dessus. Le 4x4 est une légende et pourrait bien mettre des bâtons dans les roues des Danois. Seul inconvénient: le Land Rover Defender n’est pas un bon sprinter. Dès qu’il a la balle, il doit faire une passe au milieu de terrain ou à l’attaquant, car le colosse n’avance malheureusement pas très vite.

Mini John Cooper Works – Le petit génie de la tactique

La Mini Cooper se déplace en milieu de terrain. Mini

Le milieu de terrain joue un rôle central dans toute équipe de football. Il est donc d’autant plus crucial d’avoir, à ce poste, des joueurs expérimentés, capables d’anticiper les passes, ayant une excellente tactique et qui soient en mesure d’effectuer un sprint, à l’occasion. Un rôle tout trouvé pour la Mini Cooper. La légendaire voiture compacte a écrit l’histoire. En effet, une Mini John Cooper Works de 231 ch peut passer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et grâce à ses porte-à-faux courts, elle se déplace comme aucune autre sur le terrain.

McLaren 765LT – Un attaquant comme sorti d’un livre d’images

La McLaren 765LT joue au poste d’attaquant. McLaren

Un véritable attaquant doit, comme son nom l’indique, être capable de passer à l’attaque et seule une McLaren 765LT entre en ligne de compte. La supercar constitue l’attaquant de l'équipe de football automobile anglaise. La McLaren 765LT ne fait pas de compromis et passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes grâce à ses 765 ch. La combinaison idéale pour battre les Danois dans la deuxième demi-finale. Malheureusement, un joueur de ce niveau a aussi un prix: il faut compter au minimum 366’000 francs pour obtenir le modèle haut de gamme.

Danemark

Jetons un coup d’oeil à la sélection danoise. Il ne se passe pas grand-chose du côté danois en matière d’automobiles, mais comme les Scandinaves sont solidaires, l’entraîneur danois a obtenu le soutien des pays voisins pour créer sa super équipe.

Volvo XC90 – Plus de sécurité dans les buts

La Volvo CX90 est une valeur sûre dans les buts des Danois. Volvo

En matière de sécurité automobile, Volvo est incontournable. La marque suédoise est connue pour construire les voitures les plus sûres au monde. Par conséquent, il doit également y avoir une Volvo dans le but des Danois. Avec ses 4,95 mètres de long et 1,776 mètre de haut, le SUV suédois n'est peut-être pas le plus grand, mais visuellement, il se classe parmi les plus beaux. Et avec le marteau de Thor (la signature lumineuse typique de Volvo), il bénéficie en plus du soutien divin dans le match contre les Anglais.

Saab 900 – La combativité de la défense

La Saab 900 assure la défense. Saab

La défense des Danois est assurée par la marque automobile suédoise Saab. Car, quiconque a officiellement fait faillite il y a dix ans, mais ne se laisse pas abattre pour autant, doit forcément avoir une volonté irrépressible de survivre, dont les Danois pourraient bien avoir besoin pour leur défense. Le meilleur exemple est la Saab 900. Il s’agit en fait d’une petite voiture peu confortable qui générait déjà des pertes et suscitait la critique du temps de sa construction, même si elle bénéficiait déjà du statut de culte auprès de ses fans à son époque. Car, à l’instar d’un Defender ou d’une Porsche 911 refroidie par air, elle était considérée comme l’une des dernières vraies voitures d’homme.

Koenigsegg Jesko Absolut et Zenvo TSR-S – Droit au but

Aux poste d’attaquants, on retrouve la Koenigsegg Jesko Absolut … Koenigsegg … et la Zenvo TSR-S. Zenvo Automotive

Pour vaincre l’Angleterre, le Danemark mise simultanément sur une double attaque. À gauche, la Koenigsegg Jesko Absolut. L’hypercar suédoise de 1600 ch est considérée comme la voiture la plus rapide au monde. La Jesko est dotée d’un V8 biturbo de 5,0 litres. En théorie, l’hypercar est capable d’atteindre une vitesse maximale de 531 km/h – un nouveau record. L’unique marque automobile danoise encore existante à l’heure actuelle, Zenvo Automotive, endosse le rôle de l’attaquant de droite. La Zenvo TSR-S est également une hypercar et développe 1193 ch. Avec une telle puissance, l’équipe anglaise n’a plus qu’à bien se tenir.

Pronostic: malgré le puissant duo d’hypercars aux postes d’attaquants de l’équipe danoise, l’Angleterre se classera en finale du Championnat d’Europe grâce à sa grande expérience et à une légende en défense.