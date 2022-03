Suisse - Léger recul de la consommation d’alcool pendant la pandémie

Déroulement de l’enquête

Comme l’explique Addiction Suisse dans son communiqué, les résultats sont tirés d’une enquête représentative. «Quelque 2000 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées durant l’été 2021 sur leur consommation et leur achat d’alcool. L’analyse comparait la période de douze mois ayant précédé l’introduction des mesures contre le coronavirus à la mi-mars 2020 et celle de douze mois depuis leur mise en place.»