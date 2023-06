Suisse: Léger recul des bénéficiaires de prestations sociales

Les prestataires du chômage sont les plus volatiles, avec beaucoup d’entrées (59,6%) et beaucoup de sorties (42,5%), ce qui signifie qu’un tournus important a lieu dans cette catégorie. Le flux est en revanche beaucoup plus stable en ce qui concerne l’AI (7,4% pour les entrées et 7,6% pour les sorties) et l’aide sociale (25,1% d’entrée pour 25,7% de sorties). On note donc un maintien plus élevé des prestations chez les bénéficiaires de ces deux dernières catégories.