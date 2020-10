Immobilier : Légère baisse des taux hypothécaires

La pandémie avait fait légèrement augmenter les taux en mars dernier, mais cette tendance s’est à nouveau inversée. Entre juillet et septembre 2020, les taux indicatifs des hypothèques fixes d’une durée de dix ans sont passés de 1,11 à 1,05%, indique Comparis.

L’inertie des taux hypothécaires s’est poursuivie au troisième trimestre 2020, ces derniers stagnant à un bas niveau, estime mardi Comparis. Selon le site de comparaison, les taux applicables aux échéances courtes et longues, qui ont légèrement fléchi en l’espace de trois mois, ont continué de se rapprocher.

Entre juillet et septembre 2020, les taux indicatifs des hypothèques fixes d’une durée de dix ans ont évolué dans une fourchette étroite, passant de 1,11 à 1,05%, indique Comparis. Pour les crédits d’une durée de cinq ans, ils se sont fixés entre 0,91%, après 0,95% trois mois plus tôt, et à 0,86%, contre 0,89% pour ceux d’une durée fixée à deux ans.