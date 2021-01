Transports : Légère hausse de la piraterie dans le monde en 2020

Le golfe de Guinée reste la zone la plus dangereuse, où 114 actes de brigandage et piraterie ont été recensés l’an passé.

Golfe de Guinée en tête

Le nombre d’actes de piraterie et de brigandage dans le monde s’est établi en 2020 à 375, contre 360 en 2019, selon le rapport de ce centre d’information, de coordination et d’alerte créé en 2016 à Brest (ouest).

Le golfe de Guinée avec 114 événements (111 en 2019) demeure la zone la plus dangereuse du monde et les actes de piraterie s’y étendent désormais du large du Ghana jusqu’au large de la Guinée équatoriale.

Brigandage élevé en Amérique latine

Dans l’océan Indien, le nombre d’événements (55 en 2020 contre 25 un an plus tôt), bien que relativement faible, augmente du fait en grande partie d’une hausse des vols au mouillage dans le golfe du Bengale.

Le MICA Center (Maritime Information Cooperation & Awareness Center) est chargé de soutenir les armateurs, les compagnies et les acteurs maritimes. Il se compose d’une trentaine de personnels de la Marine nationale française et de marines de pays partenaires et veille 7j/7 et 24h/24 sur le trafic maritime mondial.