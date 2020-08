Suisse

Légère hausse des prix à la production et l'importation

Le renchérissement des produits pétroliers a tiré vers l’avant les prix à la production et l'importation, au mois de juillet en Suisse.

Les prix de la ferraille et de l'acier, des légumes et des pommes de terre ont baissé, alors que les produits pétroliers notamment ont renchéri.

Dans le détail de la production, les prix de la ferraille et de l'acier, des légumes et des pommes de terre ont baissé, alors que les produits pétroliers notamment ont renchéri.

A l'importation, ce sont les prix des hydrocarbures, du cuivre et des dérivés, ainsi que des autres fruits et noix qui ont augmenté. Ceux des ordinateurs et équipements périphériques, des légumes, des pommes de terre et des métaux ont baissé.