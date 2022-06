Diplomatie : Légère hausse du budget des opérations de paix de l’ONU

Les 193 membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont adopté jeudi un budget annuel de 6,45 milliards de dollars pour les opérations de paix.

Lors des négociations sur le budget des opérations de paix, achevées mercredi par un accord, la Chine, qui contribue de plus en plus aux budgets de l’organisation, a affiché «une ligne très dure» pour réduire les coûts, a précisé un diplomate sous couvert d’anonymat.

«Niveau historiquement bas»

La Chine est le deuxième contributeur financier aux budgets de l’ONU et paie 18% des dépenses pour les opérations de paix et 15% du budget de fonctionnement. Devant elle, les États-Unis contribuent à hauteur de 26% du premier budget et à hauteur de 22% pour le second.