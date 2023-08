Une épidémie de légionellose, à Rzeszow dans le sud-est de la Pologne, a fait sept morts et 76 autres personnes sont toujours contaminées, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires polonaises. «Au total, sept personnes, quatre hommes et trois femmes sont décédés», a déclaré le chef de l’inspection sanitaire polonaise, Krzysztof Saczka, à la télévision Polsat News. La légionelle est une bactérie qui se développe dans les réseaux d’eau chaude sanitaire et provoque de graves troubles respiratoires.