Grande-Bretagne : Législative partielle à haut risque pour Boris Johnson

Humilié par une fronde sans précédent dans son camp conservateur au Parlement et affaibli par une série de scandales, le Premier ministre britannique Boris Johnson joue gros jeudi lors d’une élection législative partielle à haut risque.

Les électeurs sont appelés à choisir un successeur au député Owen Paterson, qui occupait le siège depuis 1997 et qui a dû démissionner pour une affaire de lobbying. Aux dernières législatives de 2019, il avait obtenu une confortable majorité de presque 23’000 voix. Mais, cette fois, le scrutin ne sera pas qu’une simple formalité pour le Parti conservateur de Boris Johnson, éclaboussé par les scandales.

Fragilisé

Ce scandale, qui s’inscrit dans une longue série d’affaires embarrassantes, telles des accusations de corruption dans son parti et de violations des restrictions sanitaires, ont fortement fragilisé Boris Johnson, deux ans après sa victoire électorale triomphale sur la promesse de réaliser le Brexit.

«Cela ne fait que confirmer ce que moi, ma famille et beaucoup d’autres personnes pensent depuis longtemps: cet homme n’est pas fait pour être Premier ministre», a confié à l’AFP, quelques jours avant l’élection, Garry Churchill, un retraité qui ne «peut pas imaginer» que les gens voteront encore conservateur jeudi.

Longtemps résistante à toute épreuve, la popularité du dirigeant s’est effondrée et de récents sondages sur les intentions de vote donnaient au niveau national plusieurs points d’avance à l’opposition travailliste.

«Pas contents»

Ces affaires tombent au plus mal pour Boris Johnson, au moment critique où le Royaume-Uni est confronté, selon ses termes, à un «raz-de-marée» de contaminations dues au variant Omicron du coronavirus dans un pays qui déplore presque 147’000 morts.

À l’échelle du parti, seule l’ancienne Première ministre Theresa May avait essuyé pire soufflet depuis la Seconde Guerre mondiale, avant d’être destituée par les siens.

Vote de défiance?

À un journaliste qui lui demandait s’il devait «changer» face aux critiques de plus en plus vives sur sa personnalité, Boris Johnson a répondu sèchement: «Je ne vais certainement pas changer les politiques qui permettent la campagne vaccinale la plus rapide en Europe».