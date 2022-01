Portugal : Législatives à haut risque pour le premier ministre portugais

Au pouvoir en 2015, le premier ministre socialiste du Portugal, Antonio Costa, joue son avenir lors d’élections législatives anticipées dimanche.

Talonné dans les sondages par la droite, le premier ministre socialiste portugais Antonio Costa joue sa survie dimanche lors d’élections législatives anticipées à haut risque où l’extrême droite pourrait faire une percée. Les bureaux de vote ouvriront à 08h00 GMT (09h00, heure suisse) et des projections sorties des urnes seront dévoilées à 20h00 GMT (21h00).

«Nous avons vaincu l’austérité et la stagnation, nous étions en train de vaincre la pandémie et dimanche nous allons vaincre aussi cette crise politique et rendre la stabilité au pays», a déclaré vendredi Antonio Costa, en clôturant sa campagne.