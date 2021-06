Mexique : Législatives: assassinat de cinq responsables électoraux

Les élections au Mexique se déroulent dans un climat de violence, après l’assassinat d’une centaine d’hommes politiques depuis le début de la campagne électorale en septembre.

Les Mexicains ont fini de participer dimanche à des élections législatives et locales, un processus clé pour le président Andrés Manuel López Obrador, qui a été endeuillé par le meurtre de cinq responsables d’un bureau de vote.

Les derniers bureaux de vote ont fermé à 20 heures (1 heure le lendemain en Suisse) après 10 heures de scrutin pour renouveler la Chambre des députés, quelque 20'000 postes régionaux et 15 des 32 gouvernorats. L’Institut national électoral (INE) prévoit de publier un décompte rapide des élections législatives vers 23 heures (5 heures le lendemain en Suisse).

«La journée a été un succès», s’est d’ores et déjà félicité son président, Lorenzo Cordova.

À Guerrero (sud), l’un des États les plus violents du pays, des membres de la police civile communautaire ont patrouillé toute la journée. «Les membres du crime organisé viennent pour diviser les gens, ils ne les laissent pas voter librement», a averti Isaías Posotema, un des responsables de cette police à Chilapa, une zone gangrenée par les gangs.

L’avenir du Mexique

«L’enjeu n’est ni plus ni moins que l’avenir du Mexique», estime Pamela Star, professeur à l’Université Southern California en soulignant que «les électeurs vont devoir choisir entre deux visions d’avenir pour le Mexique: celle des réformes d’AMLO ou un retour à une politique plus ancienne».

«Cette élection est un référendum pour Lopez Obrador», estime le cabinet-conseil britannique Capital Economics. Bien que le Mexique soit l’un des pays les plus durement touchés par le coronavirus, la perspective d’un vote sanction semble s’éloigner avec le recul des indicateurs de la crise sanitaire, selon plusieurs sondages.

«Ils n’ont jamais eu de plan, et ils n’en ont toujours pas», s’indigne Claudia Cervantes, 49 ans, qui travaille dans un hôpital public et vient de voter à Anahuac, un quartier populaire de Mexico. Jorge Hernandez, un serveur de 52 ans, constate à l’inverse que «les gouvernements précédents n’ont pas été confrontés à une pandémie. Tout le monde voit les mauvaises choses et ignore les bonnes».