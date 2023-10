À Bruxelles, l’espoir d’un nouveau chapitre avec la Pologne

Ces réactions résumaient l’ambiance, lundi, dans les couloirs des institutions européennes, même si les résultats définitifs des législatives de la veille seront connus mardi. Selon des résultats partiels publiés lundi, après le dépouillement de 80% des bulletins de vote, l’opposition centriste pro-européenne, menée par l’ancien président du Conseil européen Donald Tusk – sa Coalition civique, le parti la Troisième Voie et la Gauche – obtient plus de 52%, tandis que le parti populiste au pouvoir, le PiS, est en tête du scrutin mais sans majorité, avec 37 pour cent.

Bras de fer sans répit

«L’UE va gagner un partenaire plus conciliant, plus positif et ouvert aux compromis. Mais tout ne va pas radicalement changer, il y aura une transition.»

Varsovie et Budapest sont allés «beaucoup plus loin»

«Autour de la table des Vingt-Sept, il est normal de contester et de juger que l’UE n’agit pas dans le sens de ses intérêts nationaux», note l’analyste Ramona Coman. «Mais les gouvernements polonais et hongrois sont allés beaucoup plus loin en contestant la légalité et la légitimité même de l’Union européenne», ajoute cette professeure de sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles (ULB). «Le départ du PiS va changer la donne.»