Monténégro : Législatives sur fond de querelle religieuse

Le parti démocratique des socialistes, au pouvoir depuis trois décennies, affronte dimanche une opposition soutenue par la puissante Église orthodoxe serbe.

Milo Djukanovic a conduit le pays le moins peuplé des Balkans (620’000 habitants) à l’indépendance de la Serbie en 2006, à l’adhésion à l’OTAN en 2017 et aux portes de l’Union européenne (UE). Mais sa majorité sortante est très faible et la confrontation avec une opposition de droite pro-serbe, partisane de liens plus étroits avec Belgrade et Moscou, s’annonce éprouvante.