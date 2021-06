Mexique : Législatives tests pour le président AMLO

À mi-mandat, Andres Manuel Lopez Obrador espère pouvoir conserver le contrôle de la Chambre lors des législatives de dimanche qui s’annoncent comme un référendum pour lui.

AMLO maintient une cote de popularité de plus de 60% et devrait conserver une majorité confortable pour faire passer ses réformes anti-néolibérales.

Les Mexicains ont commencé dimanche à se rendre dans les bureaux de vote pour élire leurs députés et leurs responsables locaux lors d’élections législatives et locales en forme de test à mi-mandat pour le président Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Test crucial

«L’enjeu n’est ni plus ni moins que l’avenir du Mexique», estime Pamela Star, professeur à l’Université Southern California en soulignant que «les électeurs vont devoir choisir entre deux visions d’avenir pour le Mexique : celle des réformes d’AMLO ou un retour à une politique plus ancienne».

Cote de popularité

AMLO maintient une cote de popularité de plus de 60 pc, et bien qu’il risque de perdre quelques sièges, il devrait conserver une majorité confortable pour faire passer ses réformes. Ce pays de 126 millions d’habitants comptabilise près de 229’000 décès consécutifs au Covid-19. Le taux de mortalité est le quatrième au monde en chiffres absolus et le 19e pour 100’000 habitants.

Violences ininterrompues

Domination de justesse

Morena contrôle également le Sénat – qui est renouvelé tous les six ans et n’est pas l’enjeu de cette élection – et doit donc négocier avec les autres blocs pour obtenir une majorité qualifiée. Fortement affaiblie sous la domination de l’administration AMLO, l’opposition est en concurrence avec une alliance de partis traditionnels: l’historique PRI (centre), le PAN (conservateur) et le PRD (gauche).