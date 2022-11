Suisse romande: L’Eglise a une chargée de la prévention des abus sexuels

Suisse romande : L’Église a une chargée de la prévention des abus sexuels

L’Église catholique a souvent été éclaboussée par la médiatisation de cas d’abus sexuels sur des mineurs. L’affaire de l’Institut Marini de Montet (FR) avait poussé Mgr Charles Morerod, évêque de Genève, Lausanne et Fribourg, à admettre en 2015 que cet internat pour garçons placé sous la responsabilité du diocèse de 1929 à 1955 abritait «un groupe de sadiques, pervers et pédophiles». Ce qui a notamment conduit à un rapport commandité par les autorités ecclésiastiques pour mesurer l’ampleur du fléau et y remédier.

Les addictions aussi

Parcours éclectique

Titulaire de diplômes en éducation, en sciences religieuses, en théologie spirituelle, en liturgie et accompagnement spirituel, Mari Carmen Avila a dirigé des écoles tant en Suisse qu’en Italie et a également acquis de l’expérience dans le suivi personnel et l’accompagnement spirituel des prêtres et des laïcs. Mari Carmen Avila vient d’entamer des études à l’Institut catholique de Paris en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire: «Abus et bientraitance. Écouter, accompagner, prévenir». La nouvelle «Madame Prévention» de l’évêché parle espagnol, anglais, français et italien.