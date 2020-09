Etats-Unis : L’église accueille les manifestants anti-racisme indociles

A Louisville dans la nuit de jeudi à vendredi, les protestataires ont bravé le couvre-feu pour poursuivre le mouvement dénonçant l’impunité suite au décès de l’Afro-Américaine Breonna Taylor.

Comme Martin Luther King

Au milieu de toute cette agitation, le frère Tim, robe et sandales marron, crucifix autour du cou tente de se frayer un chemin. Le religieux de 63 ans échange patiemment avec responsables de la contestation et militants hagards, pour organiser le camp de fortune. Il multiplie aussi les allées et venues avec les forces de l’ordre afin de tenter d’apaiser la tension ambiante et les invectives que s’échangent les deux camps.