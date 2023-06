Genève: L’Eglise catholique affiche une perte record en 2022

D’un point de vue financier, l’année 2022 a été très mauvaise pour l’Eglise catholique romaine de Genève. Celle-ci a perdu six millions de francs, soit le pire résultat de son histoire. Cinq millions s’expliquent par des rendements en baisse des placements financiers – ils ne sont donc pas réalisés tant que les titres ne sont pas vendus, et l’Eglise peut attendre que les cours remontent. Le dernier million, lui, est dû à un déficit structurel lié à la baisse des dons et de la contribution ecclésiastique volontaire, détaille la «Tribune de Genève». Ceux-ci diminuent depuis quinze ans, une tendance problématique pour l’institution religieuse: ils représentent plus de 50% de son budget annuel, qui atteint 12,7 millions.