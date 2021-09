Canada : L’Église catholique présente ses excuses aux autochtones pour les abus dans les pensionnats

Au Canada, la découverte de très nombreuses tombes d’enfants près de pensionnats avait fait scandale il y a quelques mois. L’Église catholique vient d’exprimer son remords.

«Nous, les évêques catholiques du Canada, nous exprimons notre profond remords et nous présentons des excuses sans équivoque», ont-ils déclaré. Ils ont aussi reconnu «la souffrance vécue dans les pensionnats» et les «graves abus qui ont été commis par certains membres» de la communauté catholique.

«De nombreuses communautés religieuses et des diocèses catholiques ont servi dans ce système qui a conduit à la suppression des langues, de la culture et de la spiritualité autochtones, sans respecter la richesse de l’histoire, des traditions et de la sagesse des peuples autochtones», ont-ils affirmé. Cette déclaration admet aussi le «traumatisme historique et continu, de même que l’héritage de souffrances et de défis qui perdure encore pour les peuples autochtones».