Genève: L’église catholique romaine plonge dans le rouge

«La situation financière de l’Église catholique romaine à Genève (ECR) est difficile.» L’annonce faite jeudi est on ne peut plus claire. Après des résultats comptables positifs les trois années précédentes, en 2022, l’ECR a renoué avec les chiffres rouges. Et ce malgré «une discipline stricte en matière de dépenses», assure-t-elle. L’an dernier, les comptes affichaient un déficit d’environ 7 millions de francs. Un trou dû à «une baisse tendancielle des dons (moins un million en cinq ans), et aux mauvais résultats des placements financiers». «Nous avons principalement subi, comme beaucoup, les aléas de la bourse», explique Dominique Pittet, secrétaire général.