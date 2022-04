Royaume-Uni : L’Eglise fustige le projet de Johnson de renvoyer les migrants au Rwanda

L’accord controversé annoncé jeudi entre le gouvernement britannique et Kigali provoque l’indignement de l’Eglise anglicane et de l’archevêque de Canterbury.

«Déprimant et désolant»

L’archevêque d’York Stephen Cottrell a quant à lui jugé «tellement déprimant et désolant» de «voir que les demandeurs d’asile qui fuient la guerre, la famine et l’oppression» ne «seront pas traités avec la dignité et la compassion qui sont le droit de chaque être humain». «Nous pouvons faire mieux que ça», a-t-il lancé. Le ministère de l’Intérieur met en avant la «crise migratoire d’une ampleur sans précédent» à laquelle le monde est confronté, un porte-parole soulignant les «changements nécessaires pour empêcher les ignobles passeurs de mettre la vie de gens en danger et pour réparer notre système d’asile cassé».