Royaume-Uni : L’Église méthodiste britannique autorise le mariage homosexuel

Des unions entre personnes du même sexe seront bientôt célébrées par les pasteurs méthodistes britanniques. La décision a été approuvée mercredi par 29 des 30 synodes du pays.

L’Église méthodiste du Royaume-Uni a annoncé mercredi qu’elle célébrerait bientôt les mariages entre personnes de même sexe, une décision saluée par les militants comme une «étape importante sur la voie de la justice et de l’inclusion».

«L’Église ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans la société», a déclaré lors des débats le révérend Jonathan Hustler, reconnaissant «la profondeur des sentiments, la douleur et l’anxiété qui existent» chez les couples de même sexe.

Quatrième plus grande Église chrétienne du Royaume-Uni avec ses 164’000 membres, l’Église méthodiste britannique rejoint ainsi l’Église épiscopale écossaise et l’Église réformée unie, deux autres Églises protestantes qui unissent déjà des personnes du même sexe. Ces unions restent cependant interdites dans l’Église catholique romaine et l’Église d’Angleterre, dont la reine Élisabeth II est la cheffe.