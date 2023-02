Ethiopie: L’Eglise orthodoxe accuse le premier ministre d’interférer dans ses affaires

Éthiopie : L’Église orthodoxe accuse le premier ministre d’interférer dans ses affaires

L’Église est confrontée à une crise interne depuis la création en janvier d’un nouveau synode en Oromia, la région la plus grande et la plus peuplée d’Éthiopie. Les responsables de l’Église ont accusé le gouvernement du premier ministre Abiy Ahmed d’interférer dans ses affaires sur fond de tensions croissantes avec un groupe d’évêques dissidents.