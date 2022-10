L’Église protestante de Genève à la peine financièrement

Genève : L’Église protestante à la peine financièrement

Les dons des fidèles à l’Église protestante de Genève (EPG) sont en chute. Ils sont en recul de 40% par rapport à la moyenne des six dernières années, comme l’a rapporté protestinfo.ch . Si les contributions avaient dépassé les 9 millions de francs en 2016, ils s’élevaient à 7,5 millions l’an passé et pourraient ne pas dépasser les 6 millions en 2022, indique lundi la «Tribune de Genève». En 2019 et 2021, le budget était en déficit (160’000 francs l’an passé).



Les causes de cette érosion sont multiples: une tendance depuis plusieurs années à une spiritualité moins tournée vers les courants traditionnels, amplifiée par le Covid, ainsi qu’un nombre à la baisse des paroissiens, qui notamment prennent de l’âge: l’EPG perd quelque mille fidèles chaque année. Pour faire face, l’EPG planche sur plusieurs pistes: faire participer les paroisses au financement de la masse salariale, revoir les subventions et dotations allouées aux associations, ou encore faire fructifier le parc immobilier de l’EPG. Actuellement, celui-ci finance 10% du budget et l’EPG souhaiterait voir doubler ce pourcentage dans les cinq à six ans.