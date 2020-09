Lausanne : L’église Saint-Laurent se transforme en épicerie solidaire

Septante cabas de nourriture seront distribués à une trentaine de familles démunies tous les lundis dans le temple protestant de la capitale vaudoise grâce à l’initiative d’un pasteur retraité et de son collègue.

Le pasteur retraité actif Daniel Fatzer et son collègue Jean Chollet lancent une épicerie solidaire dans l’église Saint-Laurent à Lausanne. Elle sera ouverte tous les lundis en fin de journée.

Septante cabas contenant 350 kilos de nourriture sont à disposition des plus démunis. «Après deux mois de préparation, l’épicerie gratuite est désormais ouverte tous les lundis de 17h30 à 18h30», a déclaré Daniel Fatzer à Keystone-ATS. «À Lausanne, il existe une offre de nourriture chaque jour sauf le lundi. Nous bouchons ce trou», a-t-il expliqué.

Suisses dans le besoin

Pour monter le projet, qui a pris plus de temps que prévu, les organisateurs sont devenus membres de la Centrale alimentaire de la région lausannoise (CA-RL). Subsidiée par la Ville de Lausanne et gérée par Caritas Vaud, elle récolte les aliments invendus et les redistribue, par le biais d’associations, aux personnes vivant dans la précarité, a expliqué le pasteur.