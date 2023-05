Colombier (NE): L’Eglise stimule le «spi-dating», ou drague sur fond spirituel 

Pour unir spiritualité et drague, quoi de mieux que le «spi-dating»? Une vingtaine de personnes ont participé à une soirée spéciale organisée samedi par l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel et Arc-en-Ciel, l’association chrétienne LGBT, au château de Colombier. En fonction de leur orientation sexuelle, les participants, qui ont déboursé 40 fr (pour un repas et une boisson), avaient un bracelet: orange pour rechercher une femme, vert pour un homme et bleu en cas d’absence de préférence. «C’est une occasion de faire des rencontres amoureuses basées sur une spiritualité commune», souligne Nicole Rochat, pasteure, thérapeute de couples et sexologue.