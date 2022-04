Lego et l’éditeur de «Fortnite» s’allient pour un métavers sûr pour les enfants

Le groupe danois a dégagé l’an passé un bénéfice net en hausse de 34%, à 13,3 milliards de couronnes (1,81 milliard de francs), le plus important jamais enregistré. AFP

Porté par des ventes et des bénéfices record durant son exercice 2021, le groupe Lego a annoncé jeudi un partenariat «à long terme» avec Epic Games, connu notamment pour être l’éditeur du jeu phénomène «Fortnite». Cet accord vise à développer «le futur du métavers» avec l’ambition de le rendre «sûr et amusant pour les enfants et les familles». D’après un communiqué de presse, l’idée sera de «créer une expérience numérique immersive, créative et attrayante que les enfants de tous âges pourront apprécier ensemble».

«Les enfants aiment jouer dans les mondes numériques et physiques et se déplacent de manière transparente entre les deux. Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux de développer des compétences permanentes telles que la créativité, la collaboration et la communication grâce aux expériences numériques. Mais nous avons la responsabilité de les rendre sûres, stimulantes et bénéfiques pour tous», a déclaré Niels Christiansen, patron du groupe Lego, dans un communiqué.