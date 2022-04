Test : Lego se plie en quatre pour célébrer l’univers «Star Wars»

«Lego Star Wars: La Saga Skywalker» est sans doute le titre le plus abouti de TT Games.

Plus de 300 personnages jouables, une centaine de véhicules à piloter, 23 planètes emblématiques à visiter et neuf films condensés dans un seul jeu... Jamais une galaxie lointaine, très lointaine, n’aura été aussi fun à parcourir, seul ou en coopération. Et, comme d’habitude avec les titres estampillés Lego, on alterne entre combat, exploration et résolution d’énigmes, le tout avec une bonne dose d’auto­dérision et d’humour gras.

Mais, cette fois-ci, on est autorisé à améliorer les capacités pour toute une série de classes de personnages et à les rendre ainsi encore plus forts, bien que ce ne soit pas réellement nécessaire, vu la facilité du jeu. Quelques modifications ont également été ajoutées au game­play, permettant de viser avec précision avec son blaster et de se mettre à couvert.

Destiné avant tout aux plus jeunes aficionados de Dark Vador, Luke Skywalker et ses fidèles acolytes R2-D2 et C-3PO, «Lego Star Wars: La Saga Skywalker» propose un contenu généreux, même si la recette pourra sembler redondante aux habitués des productions TT Games.

Tous supports. TT Games. Multi. Âge Pegi: 7 ans. ***