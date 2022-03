Football : L’Egypte bat le Sénégal et prend une option pour le Qatar

Dans la revanche de la finale de la CAN, les coéquipiers de Salah ont battu ceux de Mané (1-0), vendredi au Caire. Le match retour de ce barrage qualificatif pour le Mondial aura lieu mardi.

Mohamed Salah et l’Egypte ont fait un premier pas vers la Coupe du monde au Qatar.

Pour le «remake» de la dernière finale de CAN, gagnée par le Sénégal (0-0, 4-2 tab), l’Égypte a pris un début de revanche en gagnant la première manche, grâce à une frappe de Mohamed Salah, qui a provoqué le but contre son camp de Saliou Ciss, après que la balle a frappé le goal puis la barre.

L’Algérie prend sa revanche

Les trois pays du Maghreb ont pris un avantage plus net en ramenant un bon résultat en déplacement. Éliminée au premier tour de la CAN au Cameroun alors qu’elle était tenante du titre, l’Algérie a pris une sacrée revanche en s’imposant à Douala, grâce à un but d’Islam Slimani (41e). Dominé, le Cameroun de Rigobert Song, ancien capitaine devenu sélectionneur, doit renverser la vapeur à Blida, mardi, s’il veut jouer une huitième Coupe du monde.