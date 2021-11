Révélations – L’Egypte détourne une aide militaire française, Paris laisse faire

Révélations : L’Égypte détourne une aide militaire française, Paris laisse faire

Selon le média Disclose, une mission de renseignement française censée appuyer la lutte antiterroriste a été détournée par Le Caire pour effectuer des frappes sur des véhicules de contrebandiers à la frontière égypto-libyenne.

Rencontre entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président français Emmanuel Macron le 12 novembre 2021 à l’Élysée.

La France fournit des renseignements aux autorités égyptiennes qui sont utilisés par Le Caire pour cibler des trafiquants à la frontière égypto-libyenne, et non des djihadistes comme prévu, affirme dimanche le média en ligne d’investigation Disclose , citant des «documents confidentiel défense» témoignant du dévoiement de cette mission.

«En principe, la mission (…) consiste à scruter le désert occidental pour y détecter d’éventuelles menaces terroristes venues de Libye», à l’aide d’un avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) loué à la Direction du renseignement militaire (DRM), écrit Disclose, spécialisé dans les révélations embarrassantes pour les armées françaises.

«Dérive»

«Théoriquement, les données recueillies devraient faire l’objet de recoupements afin d’évaluer la réalité de la menace et l’identité des suspects. Mais très vite, les membres de l’équipe comprennent que les renseignements fournis aux Égyptiens sont utilisés pour tuer des civils soupçonnés de contrebande. Une dérive dont ils vont alerter leur hiérarchie à intervalles réguliers», en vain, poursuit le média en ligne, et ce malgré plusieurs bavures sur le terrain. Selon les documents obtenus par Disclose, «les forces françaises auraient été impliquées dans au moins 19 bombardements contre des civils, entre 2016 et 2018».