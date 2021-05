Proche-Orient : L’Egypte ouvre sa frontière avec Gaza pour évacuer des blessés

Le Caire a «exceptionnellement» ouvert le passage de Rafah pour permettre l’entrée de dix ambulances égyptiennes dans la bande de Gaza afin de transporter des blessés palestiniens.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts, dont 39 enfants, et près de 1000 blessés dans les raids aériens et bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

L’Egypte a ouvert samedi sa frontière terrestre avec Gaza et envoyé dix ambulances dans l’enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés dans des bombardements israéliens. Le Caire a «exceptionnellement ouvert le passage de Rafah pour permettre l’entrée des ambulances égyptiennes en vue de traiter les blessés en Egypte», a précisé une source.

Décision «exceptionnelle»

Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts, dont 39 enfants, et près de 1.000 blessés dans les raids aériens et bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi. L’Etat hébreu a recensé de son côté neuf morts dont un enfant et un membre de l’armée.

Frappes punitives

Vendredi, Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, institution respectée de l’islam sunnite, a lui lancé une campagne de soutien aux Palestiniens. «J’appelle les peuples du monde et leurs dirigeants à soutenir le peuple palestinien pacifique et opprimé dans sa cause légitime et juste pour recouvrer ses droits, sa terre et ses lieux saints», a écrit le cheikh sur les réseaux sociaux.