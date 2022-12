Syrie : L’EI à l’origine de nouvelles attaques meurtrières sur des bus

Le groupe jihadiste a tué douze employés d’un champ pétrolier et un combattant kurde, a signalé l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Le groupe jihadiste État islamique (EI) a mené deux attaques vendredi en Syrie, l’une a tué douze employés d’un champ pétrolier et l’autre contre les forces kurdes dans laquelle un combattant a péri, a indiqué une ONG. Depuis le début décembre, l’EI a multiplié les attaques meurtrières malgré la perte de ses fiefs dans la Syrie en guerre et les coups infligés par les Kurdes et la coalition internationale antijihadiste dirigée par les États-Unis.