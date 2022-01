Syrie : L’EI attaque une grande prison et libère des djihadistes

L’un des plus grands centres de détention abritant des combattants de l’EI en Syrie a été la cible d’une attaque à la voiture piégée jeudi. Un nombre indéterminé de détenus se sont enfuis.

Ghwayran est l’un des plus grands centres de détention abritant des combattants de l’EI en Syrie, pays en guerre depuis 2011, a déclaré à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les combattants kurdes et fer de lance de la lutte anti-EI, ont confirmé l’assaut contre la prison de Ghwayran, l’une des plus grandes abritant des djihadistes en Syrie, mais pas l’évasion de djihadistes.

Voiture piégée

Selon l’OSDH, une voiture piégée a explosé à l’entrée de la prison et une deuxième explosion s’est produite à proximité avant que des djihadistes de l’EI n’attaquent de front les forces de sécurité kurdes gardant l’établissement pénitentiaire. «Un nombre de prisonniers a réussi à s’enfuir», a précisé l’ONG, sans préciser leur nombre.

«Une tentative d’évasion de terroristes de Daech (un acronyme arabe pour désigner l’EI) détenus à la prison de Hassaké a eu lieu après une explosion et l’explosion d’une voiture piégée», ont indiqué les FDS dans un communiqué. «Des membres de cellules dormantes de Daech ont surgi des quartiers environnants et affronté les forces de sécurité» kurdes, ont-elles poursuivi.

Les FDS ont dépêché des renforts à la prison et bloqué le secteur, a indiqué l’OSDH. Dans un autre communiqué, un porte-parole des FDS, Ferhad Sahmi, a affirmé que «la situation à l’intérieur de la prison est maintenant sous contrôle» et fait état «d’affrontements intermittents entre les combattants kurdes et les djihadistes près de la prison».