Syrie : L’EI mène son attaque la plus importante depuis sa défaite en 2019

Des combattants du groupe État islamique ont pris d’assaut une prison à Hassaké. L’attaque a fait plusieurs morts et des détenus jihadistes se sont échappés.

Dix-huit membres des forces de sécurité kurdes et au moins 16 combattants de l’EI ont été tués lors de cette attaque. Des combats étaient toujours en cours vendredi après-midi à l’intérieur et à proximité du centre de détention. «Un nombre de prisonniers a réussi à s’enfuir», a ajouté l’OSDH, sans préciser leur nombre. L’ONG estime qu’il s’agit de l’attaque la plus importante depuis que l’EI a été vaincu en 2019 en Syrie.