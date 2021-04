Football : Leicester conforte sa troisième place

Faciles vainqueurs de West Bromwich, les Foxes ont pris leurs distances avec Chelsea, quatrième.

Malgré les défenseurs, Kelechi Iheanacho inscrit le troisième but de Leicester.

Leicester a conforté sa troisième place en dominant à domicile le mal classé West Bromwich Albion 3-0, jeudi lors du dernier match au programme de la 32e journée du Championnat d’Angleterre. L’équipe de Brendan Rodgers (59 pts) devance désormais de quatre longueurs Chelsea (4e) et West Ham (5e). Chelsea a été accroché à domicile par Brighton (0-0) mardi et West Ham a été battu 3-2 à Newcastle samedi.

Leicester n’a pas fait de détails jeudi soir, marquant ses trois buts en première mi-temps, face à un adversaire certes 19e et avant-dernier à neuf points du 17e Burnley, mais qui restait sur deux victoires d’affilée contre Southampton (3-0) et, plus surprenant, sur le terrain de Chelsea (5-2).