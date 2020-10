Football : Leicester fait un hold-up à Arsenal

Dominateurs, les coéquipiers de Granit Xhaka ont été battus à domicile par les Foxes.

Trop d’absents

Avec un Dominic Calvert-Lewin très discret et orphelin de son compère d’attaque Richarlison, exclu contre Liverpool (2-2), et un James Rodriguez qui ne s’était pas beaucoup entraîné cette semaine, Everton a perdu beaucoup de sa superbe.

Leicester et Vardy frustrent Arsenal

Leicester a réalisé un hold-up parfait en allant gagner (1-0) à Arsenal, où Granit Xhaka a joué toute la rencontre et a été averti, et se replace au pied du podium. Avec ces 3 points, les Foxes portent leur total à 12 unités, autant qu’Aston Villa (3e) qui les devance à la différence de but et une longueur derrière Everton et Liverpool. Arsenal n’est que 10e avec 9 points avec un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites en 6 journées.