Football : Leicester met la pression sur Manchester United

Suite à leur victoire sur Brighton (1-2), les Foxes occupent désormais la deuxième place du classement de Premier League. Dimanche, les Red Devils affronteront le voisin de Manchester City pour reprendre leur bien.

Mené et malmené en début de match, Leicester est reparti avec trois points très précieux de son déplacement dans le sud de l’Angleterre. Avec 53 points, les Foxes dépassent Manchester United (51 pts), qui ira défier le leader City dimanche pour le derby, et ils se mettent surtout hors de portée immédiate de Chelsea (4e à 6 points) et Everton (5e à 7 pts), qui ont respectivement un et deux matches en moins.