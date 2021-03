Football : Leicester s’amuse, Arsenal douche Tottenham

Leicester s’est emparé de la deuxième place de la Premier League en écrasant la lanterne rouge Sheffield United (5-0), dimanche, pour la 28e journée de Premier League. Arsenal a renversé Tottenham (2-1).

Vardy en forme

Toujours privé de ses créateurs James Maddison et Harvey Barnes, Leicester a pu compter sur un Jamie Vardy toujours aussi vert à 34 ans et qui a offert ses deux premiers buts à Iheanacho (1-0, 39e et 3-0, 69e), avant de provoquer le but contre son camp d’Ethan Ampadu (5-0, 80e).