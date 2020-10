Marco Reus fête son but décisif à Hoffenheim. (KEYSTONE/DPA/Uwe Anspach)

Le RB Leipzig semble avoir donc bien digéré les départs estivaux de ses deux attaquants Timo Werner (Chelsea) et Patrik Schick (Leverkusen). Avec dix buts en quatre matches, l’équipe de Julian Nagelsmann a en tout cas déjà trouvé la bonne carburation sur le plan offensif. À Augsbourg, ce sont Angelino puis Yussuf Poulsen qui ont fait trembler les filets, propulsant les taureaux au rang de deuxième meilleure attaque du pays derrière le Bayern (13 buts).

Dans le choc de cette quatrième journée, le Borussia Dortmund est allé arracher trois points très importants sur la pelouse du TSG Hoffenheim. La formation de Lucien Favre a été soulagée à un quart d’heure de la fin par Marco Reus, introduit dix minutes plus tôt par le technicien vaudois. Profitant d’une position de hors-jeu passive de son capitaine, Haaland s’en allait fixé le gardien (et le percuter) pour offrir le but à Marco Reus.