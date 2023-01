Bundesliga: Leipzig r3evient à un point du Bayern

Football : Leipzig met la pression sur le Bayern

Le RB Leipzig a battu Stuttgart vendredi soir et n’est plus qu’à un point des Bavarois au classement avant les matches du week-end.

Invaincu dans le championnat d’Allemagne depuis un revers à la mi-septembre à Mönchengladbach (3-0), Leipzig n’en finit plus de remonter au classement, passant de la 12e place au soir de la 7e journée, à la 2e place en attendant les autres rencontres de la 18e journée.

Avec huit victoires et trois matches nuls depuis début octobre, les hommes de Marco Rose sont sur une dynamique incroyable et ont dominé vendredi, non sans se faire peur, Stuttgart, mal classé à la 15e place avec 16 points.