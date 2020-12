Les Allemands n’ont jamais renoncé. AFP

Si le champion de France perd en Angleterre mercredi soir, il devra ensuite sortir le boulier pour rêver encore à une qualification pour les 8es de finale. Leipzig a, en effet, trois longueurs d’avance sur Paris, mais un match de plus et ce sont les finalistes malheureux de la dernière édition qui ont l’avantage dans la confrontation directe (2-1 en Allemagne et 1-0 en France).

Le club d’une boisson qui donne des ailes a longtemps cru ramener trois points presque facilement du Stade Fatih Terim grâce à des buts de Poulsen (26e) et de Mukiele (43e) en première période et une réalisation de l’international espagnol Olmo en seconde (66e). Les Stambouliotes ont toutefois répliqué trois fois, par Kahveci (45e+2, 72e et 85e). Une fois de pas assez, puisque dans un ultime effort, Sørloth a donné la victoire aux siens à la 92e.

Le but de Berg. AFP