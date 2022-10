Football : Leipzig passe en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne

Le tenant du titre a facilement éliminé Hambourg, mardi soir. Francfort, Mayence et Nuremberg qualifiés.

Le RB Leipzig, tenant du titre, a fait respecter la logique face à Hambourg, pensionnaire de deuxième division, et s’est qualifié 4-0 mardi pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne grâce à un doublé express de Youssouf Poulsen (33e, 36e).

Le défenseur français Mohamed Simakan des «Taureaux», avec un but (68e) et une passe décisive, a été l’autre grand artisan de la qualification.

À la peine en championnat, où ils figurent à une décevante dixième place, les hommes de Marco Rose ont profité de cette rencontre pour reprendre confiance. Après un tir du Suisse de Hambourg, Miro Muheim, qui a frappé la transversale et le poteau (20e), le salut du RB Leipzig est venu de son attaquant Youssouf Poulsen, titularisé pour l’occasion, et qui a su convertir tour à tour les offrandes de Simakan (33e) et d’André Silva (36e).