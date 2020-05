Football

Leipzig rate le coche

Alors qu'il avait l'occasion de rejoindre le Borussia Dortmund à la deuxième place de la Bundesliga, le RB Leibzig a concédé le nul face au Hertha Berlin (2-2).

A six journées de la fin, les hommes du jeune coach Julian Nagelsmann - encore en course en Ligue des champions - sont troisièmes avec 55 points, mais sous la menace directe de Mönchengladbach et Leverkusen (53 pts chacun) dans la lutte pour le carré de tête, qualificatif pour la Ligue des champions 2020-2021.