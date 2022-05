Football : Leipzig remporte sa première Coupe d’Allemagne

Le club de l’Allemagne de l’Est s’est adjugé son premier trophée en battant Fribourg aux tirs au but, samedi soir en finale.

Leipzig a remporté sa première Coupe d’Allemagne, et le premier titre de sa jeune histoire, en battant Fribourg aux tirs au but (4-2, 1-1 à la fin du temps réglementaire) après avoir longtemps joué à dix, samedi au Stade olympique de Berlin.

Deux fois deuxième du championnat derrière le Bayern, il avait perdu ses deux premières finales de Coupe contre le géant bavarois en 2019 et contre Dortmund l’an dernier. C’est le Français Christopher Nkunku, élu meilleur joueur de l’année en Bundesliga, qui a envoyé les deux équipes en prolongation en égalisant à la 76e minute. Maximilian Eggestein avait ouvert la marque à la 19e minute pour Fribourg.

Une première depuis 11 ans

Leipzig a été réduit à dix à la 57e quand le défenseur Marcel Halstenberg a reçu un carton rouge pour avoir retenu par l’épaule un attaquant qui filait seul au but. Le capitaine de Fribourg Christian Guenter et l’attaquant Ermedin Demirovic ont manqué leur tir au but pendant que Leipzig réussissait un sans-faute.